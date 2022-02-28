Турция воспользуется полномочиями по конвенции Монтре во избежание эскалации

Турция воспользуется полномочиями по конвенции Монтре в отношении движения судов в проливе Босфор и Дарданеллы во избежание эскалации ситуации на Украине. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.

«Мы полны решимости использовать полномочия, данные нашей стране Конвенцией Монтре в отношении движения судов в проливах таким образом, чтобы предотвратить эскалацию кризиса», — сообщил турецкий лидер.

Согласно конвенции, принятой в 1936 году, Турция имеет право запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы. Она сохраняет за торговыми судами свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время.

Ранее стало известно, что кабмин Турции под председательством Эрдогана обсудит 28 февраля требование Украины закрыть проливы для российских военных кораблей. Министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу пояснил, что 19 статья Конвенции подразумевает, что во время войны, при условии, что Турция не является стороной конфликта, военные корабли воюющих сторон не могут проходить через проливы.

24 февраля Россия начала военную спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе Донецкой и Луганской народных республик. Он добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.