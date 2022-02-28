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Назван объем наличных в обращении в России

Центробанк назвал объем наличных рублей в обращении в России

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

В ЦБ назвали объем наличных в обращении в России. В пятницу, 25 февраля, он составил 1,4 триллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка. Это объясняется тем, что банки запасаются наличной валютой для касс и банкоматов.

В понедельник, 28 февраля, совет директоров ЦБ принял решение поднять ставку до 20 процентов годовых. Регулятор объясняет повышение кардинальным изменением внешних условий.

«В 2014 году резкий подъем ключевой ставки на 6,5 процентного пункта до 17 процентов способствовал стабилизации финансового рынка», — напомнил в разговоре с агентством начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Курс доллара от TradingView

В ходе торгов на Мосбирже курс доллара превысил отметку в 100 долларов. Ранее 28 февраля Минфин анонсировал принятие решения об обязательной продаже 80 процентов валютной выручки российских экспортеров.

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Платон Щукин
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