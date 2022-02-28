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Найдено 4,4 миллиона новых галактик

Английские ученые нанесли на карту 4,4 миллиона новых космических объектов

Фото: Shutterstock

В Даремском университете (Англия) совместно с международной командой ученых нашли 4,4 миллиона новых космических объектов, состоящих в основном из галактик и черных дыр, а затем нанесли их на карту Северного полушария. Об этом сообщается в статье, опубликованной в Astronomy and Astrophysics.

Обнаружить скопление астрономических объектов специалистам удалось благодаря общеевропейскому низкочастотному массиву радиотелескопов LOFAR, запущенному еще в 2010 году. Эта система состоит из 20 тысяч радиоантенн, находящихся в 52 точках в Европе.

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1 марта

Составленная карта предоставляет высококачественные радиоизображения Вселенной, в которую входят развивающиеся новые звезды, галактики с массивными черными дырами и другие космические объекты. Большая часть этих тел находятся на расстоянии миллиардов световых лет от Земли.

Чтобы перенести 3,5 тысячи часов наблюдений на карту, ученые использовали современные алгоритмы на высокопроизводительных компьютерах. Такое количество данных заняло около восьми петабайт дискового пространства, что эквивалентно памяти примерно 20 тысяч ноутбуков.

В мае 2021 года группа международных астрономов создала самую обширную карту темной материи во Вселенной, охватывающую восьмую часть наблюдаемого с Земли неба. Как считают специалисты, новая информация может говорить о том, что гравитация внутри войдов не соответствует существующим законам физики.

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Елена Апазиди
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