Женщины перечислили главные проблемы при выборе идеальных джинсов

Жительницы Великобритании перечислили основные проблемы, с которыми они сталкиваются при попытке найти идеальные джинсы. Результаты опроса компании OnePoll, проведенного среди двух тысяч женщин, публикует The Sun.

Согласно исследованию, 46 процентов респонденток назвали брюки из денима самой сложной вещью для поиска в магазинах, а 74 процента заявили, что подобный шопинг является утомительным. При этом отмечается, что 40 процентов британок чаще всего не могут выбрать подходящие джинсы в бутиках с первого раза.

Участницы опроса выделяют следующие распространенные недостатки упомянутых штанов: несоответствие размерной сетки джинсов реальным пропорциям тела, неподходящие под разные типы фигуры крой или длина штанин, неаккуратные карманы, а также детали на поясе, которые визуально полнят.

Несмотря на перечисленные проблемы, по мнению 85 процентов респонденток, джинсы являются неотъемлемой частью гардероба женщины, придерживающейся любого стиля. По этой причине они предпочитают иметь несколько пар брюк из денима.

«Вопреки тому факту, что джинсы являются самой популярной вещью в мире, найти их часто становится невозможной задачей. По этой причине женщины не носят как минимум три пары брюк, которые находятся в их гардеробе. При этом каждая из них отмечает, что в случае покупки идеальных джинсов, они будут носить их около шести лет», — заключил пресс-секретарь люксового бренда ME + EM.

В июле 2020 года покупательница возмутилась разницей в размерах одежды из масс-маркета. Ребекка показала, как на ней сидят джинсы бренда Zara 12-го размера (40 EU) и брюки с сайта Asos 8-го размера (36 EU). Выяснилось, что последние подошли ей больше, чем большая пара из Zara, которая оказалась слишком узкой.