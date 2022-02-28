Президент Польши заявил об обсуждении новых санкций против России

Обсуждение новых санкций против Москвы продолжается, союзники едины и готовы сделать все, чтобы военные действия на Украине закончились, заявил президент Польши Анджей Дуда, пишет РИА Новости.

Он выступил по итогам видеоконференции с участием лидеров Франции, Германии, Великобритании, Италии, Румынии, Японии, а также представителей Евросоюза и НАТО. Дуда уточнил, что союзники едины и полностью координируют свои действия. Он считает, что Запад должен защищать Украину. «У нас общая позиция, мы не поддадимся никакому шантажу», — подчеркнул он.

Дуда объяснил, что вводятся санкции, которые могут «стать чувствительными и приведут, как все надеются, к деэскалации».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР). Это произошло после того, как власти в Донбассе рассказали о геноциде в регионе.