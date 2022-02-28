Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Объявлены номинанты на «зрительский» «Оскар»

Американская киноакадемия опубликовала список претендентов на «зрительский» «Оскар»

Фото: Lewis Joly / Reuters

Объявлены номинанты на «зрительский» «Оскар», который вручается по результатам голосования аудитории. Американская академия кинематографических искусств и наук опубликовала список претендентов в своем Twitter-аккаунте.

В перечень вошли такие картины, как «Человек-Паук 3: Нет пути домой», «Мстители 4: Финал», «Матрица», «Девушки мечты» и «Лига справедливости Зака ​​Снайдера». Отмечается, что лишь лента о Человеке-пауке была включена в основные номинации на «Оскар». Голосование за победителя закончится 3 марта.

15 февраля сообщалось, что в преддверии 94-й церемонии вручения премии «Оскар» Американская киноакадемия анонсировала введение зрительской номинации. Проголосовать за понравившуюся кинокартину, включая те фильмы, которые не вошли в официальный список номинантов, можно на сайте академии в Twitter, используя хештег #OscarsFanFavorite.

Номинанты на премию «Оскар» были объявлены 8 февраля. В главной категории «Лучший фильм» оказались представлены «Белфаст» Кеннета Браны, «CODA: Ребенок глухих родителей» Сиан Хедер, «Не смотрите наверх» Адама МакКея, «Сядь за руль моей машины» Рюсукэ Хамагути, «Дюна» Дени Вильнева, «Король Ричард» Рейнальдо Маркуса Грина, «Лакричная пицца» Пола Томаса Андерсона, «Аллея кошмаров» Гильермо дель Торо, «Власть пса» Джейн Кэмпион и «Вестсайдская история» Стивена Спилберга. За звание лучшего режиссера будут бороться Кеннет Брана, Рюсукэ Хамагути, Пол Томас Андерсон, Стивен Спилберг и Джейн Кэмпион.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Погосян
Обсудить
Последние новости
Минфин США запретил операции с Банком России
Ошибки в названии брендов на поддельных сумках стали предметом шуток в сети
Макрон позвонил Путину из-за ситуации на Украине
Военный эксперт указал на невозможность транспортировки вооружений ЕС на Украину
Генсек НАТО оценил возможность введения бесполетной зоны над Украиной
В России помогут получить вид на жительство гражданам Украины, ДНР и ЛНР
Канада ввела санкции против Банка России
За убийство третьего по счету сожителя суд дал россиянке 12 лет
Политолог назвал единственное возможное решение Украины на переговорах
Вероятность повторной атаки хакеров на российские СМИ оценили
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.