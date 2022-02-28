Объявлены номинанты на «зрительский» «Оскар», который вручается по результатам голосования аудитории. Американская академия кинематографических искусств и наук опубликовала список претендентов в своем Twitter-аккаунте.

В перечень вошли такие картины, как «Человек-Паук 3: Нет пути домой», «Мстители 4: Финал», «Матрица», «Девушки мечты» и «Лига справедливости Зака ​​Снайдера». Отмечается, что лишь лента о Человеке-пауке была включена в основные номинации на «Оскар». Голосование за победителя закончится 3 марта.

15 февраля сообщалось, что в преддверии 94-й церемонии вручения премии «Оскар» Американская киноакадемия анонсировала введение зрительской номинации. Проголосовать за понравившуюся кинокартину, включая те фильмы, которые не вошли в официальный список номинантов, можно на сайте академии в Twitter, используя хештег #OscarsFanFavorite.

Номинанты на премию «Оскар» были объявлены 8 февраля. В главной категории «Лучший фильм» оказались представлены «Белфаст» Кеннета Браны, «CODA: Ребенок глухих родителей» Сиан Хедер, «Не смотрите наверх» Адама МакКея, «Сядь за руль моей машины» Рюсукэ Хамагути, «Дюна» Дени Вильнева, «Король Ричард» Рейнальдо Маркуса Грина, «Лакричная пицца» Пола Томаса Андерсона, «Аллея кошмаров» Гильермо дель Торо, «Власть пса» Джейн Кэмпион и «Вестсайдская история» Стивена Спилберга. За звание лучшего режиссера будут бороться Кеннет Брана, Рюсукэ Хамагути, Пол Томас Андерсон, Стивен Спилберг и Джейн Кэмпион.