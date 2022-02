The Rasmus поедут на «Евровидение» от Финляндии

Известная рок-группа The Rasmus представит Финляндию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2022». Об этом сообщается на сайте фестиваля.

Музыканты одержали победу в национальном отборе и поедут на конкурс с песней Jezebel. По словам коллектива, их композиция — это «песня для сильных, независимых женщин, прокладывающих собственный путь».

The Rasmus являются одной из самых успешных групп Финляндии и существуют уже более 30 лет. Их главный хит In the Shadows преодолел отметку в 100 миллионов прослушиваний на Spotify, несмотря на то, что он был выпущен за много лет до запуска этой стриминговой платформы. В 2003 году In the Shadows стала одним из самых продаваемых хитов в мире. С тех пор The Rasmus выпустили несколько альбомов, завоевали множество наград музыкальной индустрии и давали концерты по всему миру.

«Евровидение-2022» пройдет в Турине. Италия получила право принимать «Евровидение» в 2022 году после победы рок-группы Måneskin с песней Zitti E Buoni в мае 2021 года в Роттердаме.