В России стартовали учения военных связистов

Военные связисты Центрального военного округа (ЦВО) приступили к учениям по управлению войсками. Маневры пройдут на пяти полигонах Сибири и на Урале. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе округа.

Отмечается, что учения пройдут в Кемеровской, Новосибирской, Свердловской, Челябинской областях и в Алтайском крае. В маневрах задействуют 2,5 тысячи специалистов войск связи ЦВО.

«В ходе учения специалисты войск связи ЦВО выполняют развертывание многоуровневой системы управления войсками на основе защищенных радиорелейных, спутниковых и проводных каналов связи», — говорится в сообщении.

Связисты отработают маскировку специальной техники и командных пунктов. Также российские военнослужащие выполнят нормативы по поддержанию устойчивости и работоспособности системы связи во время подготовки группировки войск к наступательным, оборонительным и разведывательно-поисковым действиям.

В учениях принимают участие экипажи цифровых комплексов П-240И-4 «Переселенец», подвижных командных пунктов АПЕ-5К и П230Т на базе бронеавтомобиля «Тигр», радиорелейных станций Р-419Л1 с комплексными аппаратными «Редут-2УС», а также станций связи Р-160-0,5. В пресс-службе отметили, что на учениях планируют задействовать 700 единиц техники.

Ранее близкие в Минобороны России источники сообщили о создании новых батальонов радиоэлектронной борьбы в дивизиях Западного военного округа. Подразделения получат комплексы РЭБ Р-330 «Житель», «Леер-3» и «Борисоглебск-2».