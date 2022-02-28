Футбольный клуб «Шальке» решил досрочно расторгнуть контракт с «Газпромом»

Немецкий футбольный клуб «Шальке-04» принял решение досрочно расторгнуть контракт с российской компанией «Газпром». Об этом заявила пресс-служба команды.

«Правление и наблюдательный совет ФК "Шальке-04" пришли к соглашению о досрочном прекращении сотрудничества клуба с "Газпромом"», — отмечено там. В настоящее время клуб ведет переговоры с представителями текущего спонсора, дополнительная информация будет опубликована позже, заявили в «Шальке».

«Газпром» выступал в качестве титульного спонсора ФК. Стороны сотрудничали с 2007 года. 24 февраля футбольный клуб заявил, что откажется от использования логотипа «Газпрома» на игровой форме ввиду «событий последних дней».

24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Целью называют «демилитаризацию и денацификацию Украины». Сроки операции определит сам Путин, сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.