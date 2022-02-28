Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Российские силы сдерживания перешли в особый режим несения боевого дежурства

Шойгу доложил Путину о переводе сил сдерживания в особый режим несения боевого дежурства

Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину, что, согласно приказу главы государства, дежурные смены пунктов управления Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флотов, командования дальней авиации перешли в режим несения боевого дежурства. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин в ответ на агрессивные высказывания на Западе приказал Минобороны перевести российские силы сдерживания в особый режим дежурства. По его словам, в отношении Москвы западные страны предпринимают не только недружественные действия в экономической сфере, но и допускают агрессивные высказывания.

Материалы по теме:
Россия начала военную операцию по освобождению Донбасса. Первые итоги действий российских военных
Россия начала военную операцию по освобождению Донбасса.Первые итоги действий российских военных
24 февраля
«Обстоятельства требуют решительных действий» Путин объявил о военной операции по защите Донбасса: главное из обращения
«Обстоятельства требуют решительных действий»Путин объявил о военной операции по защите Донбасса: главное из обращения
24 февраля

В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что приказ глава государства, касающийся перевода российских сил сдерживания в особый режим дежурства не имеет двойного дна. Он отметил, что в этом случае речь идет об «абсолютно исчерпывающей» команде верховного главнокомандующего.

24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к населению, в котором он объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что ее цель — защита людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризация и денацификация Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Ямпольская
Обсудить
Последние новости
Российские силы сдерживания перешли в особый режим несения боевого дежурства
Россиянам разъяснили судьбу ставок по ипотеке
В Москве задержали обстрелявшего бойца ММА охранника
«Лента.ру» опровергла хакерскую атаку на сайт
Стало известно о роли Абрамовича в переговорах между Россией и Украиной
Названо число прибывших в Германию беженцев с Украины
Швейцария отказалась играть со сборной России по футболу
Началось проектирование газопровода из России в Китай
Появление бесплатных игр в Steam опровергли
В некоторых штатах США запретят продажу российской водки
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.