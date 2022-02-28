Российские силы сдерживания перешли в особый режим несения боевого дежурства

Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину, что, согласно приказу главы государства, дежурные смены пунктов управления Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флотов, командования дальней авиации перешли в режим несения боевого дежурства. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин в ответ на агрессивные высказывания на Западе приказал Минобороны перевести российские силы сдерживания в особый режим дежурства. По его словам, в отношении Москвы западные страны предпринимают не только недружественные действия в экономической сфере, но и допускают агрессивные высказывания.

В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что приказ глава государства, касающийся перевода российских сил сдерживания в особый режим дежурства не имеет двойного дна. Он отметил, что в этом случае речь идет об «абсолютно исчерпывающей» команде верховного главнокомандующего.

24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к населению, в котором он объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что ее цель — защита людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризация и денацификация Украины.