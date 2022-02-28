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Санкт-Петербургская биржа приостановит торги

Санкт-Петербургская биржа 28 февраля будет проводить торги с 07:00 до 10:00

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Санкт-Петербургская биржа в понедельник, 28 февраля, приостановит торги, передает ТАСС со ссылкой на сообщения торговой площадки.

С 07:00 до 10:00 (по московскому времени) торги будут проводить в режиме переговорных сделок (с кодами расчетов Т0 и Т1), а также адресного репо с центральным контрагентом (Т0Т1). С 10:00 будет доступен режим безадресного репо с центральным контрагентом с кодами расчетов Т0Т1.

Ранее в Кремле назвали реакцию рынков ожидаемой. «Эмоциональная реакция рынков, реакция в финансовой сфере прогнозировалась, и, чтобы период этой эмоциональной реакции был максимально кратковременным, были приняты все необходимые меры», — говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На встрече российского бизнеса с президентом глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что Россия останется частью глобальной экономики.

Марина Совина
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