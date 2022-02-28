Назван регион России с самым высоким уровнем безработицы

Уровень безработицы в четвертом квартале прошлого года в России оказался 4,3 процента, что на 1,8 процентных пункта ниже, чем годом ранее. Безработица снизилась почти во всех регионах, говорится в исследовании РИА Новости.

Самый низкий уровень зафиксирован в Санкт-Петербурге (1,5 процента), Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском округах и Москве (в этих регионах показатель ниже 2,5 процента). Также в исследовании назван регион с самый высоким уровнем — им стала Ингушетия (30 процентов).

В октябре-декабре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего больше всего уровень безработицы снизился в Чеченской Республике, Тыве, Кабардино-Балкарской Республике и Республике Алтай. Среднее время поиска работы в целом по регионам в третьем квартале 2021 года составляло 6,5 месяца.

Максимальный рост числа безработных был зафиксирован в пандемийном 2020 году в Санкт-Петербурге (плюс 113 процентов) и Москве (плюс 94 процента).

Ранее стало известно, что самая низкая безработица в Европе в конце 2021 года оказалась в Чехии (там доля жителей, ищущих работу, составляет 2,2 процента). Среди стран с самым высоким уровнем безработицы названы Испания (13,4 процента) и Греция (13,2 процента).