МИД Великобритании отказался отвечать на вопрос о высылке российского посла

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс отказалась отвечать на вопрос о возможности сокращения состава российского посольства и высылке посла России из страны. Как сообщает РИА Новости, она также анонсировала новые санкции против Белоруссии, Донецкой и Луганской республик (ДНР и ЛНР) и России.

«Новые санкции против ДНР и ЛНР, Белоруссии и ограничение российских депозитов в банках Великобритании последуют в ближайшие недели», — отметили в МИД Великобритании.

При этом Трасс не стала отвечать в парламенте на предложение сократить состав российской дипмиссии или выслать после страны.

«У нас есть черный список олигархов, мы работаем по нему. Я и моя коллега, министр по вопросам культуры, придерживается очень жесткой политики по культурной деятельности, и мы видим: целый ряд спортивных мероприятий уже отменены», — добавила министр.

Ранее Трасс заявила, что Лондон не успокоится до полного разрушения экономики России. Дипломат также заверила, что Великобритания продолжит оказывать помощь Украине. Великобритания также пообещала ввести санкции против президента России Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова. В санкционный список Британии также попали многие российские компании, бизнесмены и банки.

24 февраля Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса.