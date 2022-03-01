Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Металлург Мг
Сегодня
17:00 (Мск)
Барыс
КХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 1-й матч
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Локомотив
КХЛ - плей-офф|1/4 финала - Запад. 1-й матч
Динамо М
Сегодня
20:00 (Мск)
Нижний Новгород
Кубок России|1/8 финала
Бёрнли
Сегодня
22:45 (Мск)
Лестер Сити
Англия - Премьер-лига|22-й тур
Милан
Сегодня
23:00 (Мск)
Интер М
Кубок Италии|1/2 финала
Спорт

В «Аталанте» рассказали об отношениях российского игрока клуба с украинским

Партнер Миранчука по «Аталанте» рассказал, что россиянин обнялся с украинцем Малиновским

Фото: @pessinamatteo

Полузащитник «Аталанты» Маттео Пессина рассказал о взаимоотношениях партнеров по команде Алексея Миранчука и Руслана Малиновского. Итальянец высказался в Instagram.

Полузащитника сборной России Пессина назвал простым застенчивым парнем, лучшим из тех, кого он знает. В украинце Малиновском итальянец отметил сильный характер и отзывчивость. «На днях они обнялись. Мы большой семьей поддерживали их и будем поддерживать», — добавил Пессина.

В понедельник, 28 февраля, Миранчук принял участие в матче 27-го тура чемпионата Италии против «Сампдории». Россиянин отметился голом и голевой передачей. На счету Пессины один результативный пас. Малиновский получил травму на разминке и не смог принять участие во встрече.

Трансферная стоимость Миранчука оценивается в 13,5 миллиона евро. Контракт 26-летнего россиянина с «Аталантой» истекает летом 2024 года.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
В Европе выбрали российские банки для отключения от SWIFT
В Совфеде высказались о решении Турции закрыть проливы для военных кораблей
Зеленский заявил о блокировании всех крупных городов Украины
В России ввели новый штраф для водителей
Стало известно о вреде фейковых новостей для здоровья
Грузия отреагировала на решение Зеленского отозвать посла
В «Аталанте» рассказали об отношениях российского игрока клуба с украинским
Минобороны объявило о полном блокировании выхода ВСУ к Азовскому морю
ЕС призвали усилить возможности сдерживания для избежания войны
Атаковавшую территорию России украинскую ракету сбили силы ДНР
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.