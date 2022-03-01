В «Аталанте» рассказали об отношениях российского игрока клуба с украинским

Полузащитник «Аталанты» Маттео Пессина рассказал о взаимоотношениях партнеров по команде Алексея Миранчука и Руслана Малиновского. Итальянец высказался в Instagram.

Полузащитника сборной России Пессина назвал простым застенчивым парнем, лучшим из тех, кого он знает. В украинце Малиновском итальянец отметил сильный характер и отзывчивость. «На днях они обнялись. Мы большой семьей поддерживали их и будем поддерживать», — добавил Пессина.

В понедельник, 28 февраля, Миранчук принял участие в матче 27-го тура чемпионата Италии против «Сампдории». Россиянин отметился голом и голевой передачей. На счету Пессины один результативный пас. Малиновский получил травму на разминке и не смог принять участие во встрече.

Трансферная стоимость Миранчука оценивается в 13,5 миллиона евро. Контракт 26-летнего россиянина с «Аталантой» истекает летом 2024 года.