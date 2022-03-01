Бастрыкин поручил подчиненным расследовать обстрел жителей ДНР

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил подчиненным зафиксировать и расследовать обстрел мирных жителей города Волноваха в Донецкой народной республике. Об этом сообщается на сайте СКР.

В ведомстве утверждают, что в сети и мессенджерах распространилась информация о том, что 1 марта украинские националисты обстреляли мирных жителей, которые покидали Волноваху; огонь был открыт по людям, выходящим из города с белым флагом.

Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата расследовать это сообщение в рамках уголовного дела и по установленным каналам взаимодействовать с правоохранительными органами ДНР и ЛНР для обмена информацией о преступлениях, совершенных Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Ранее глава СКР поручил фиксировать все факты пыток со стороны военнослужащих армии Украины и тщательно расследовать все обстоятельства в рамках возбужденных уголовных дел. Также Бастрыкин поручил принимать все необходимые меры к установлению виновных лиц. До этого сообщалось, что СКР возбудил два уголовных дела по факту гибели и ранения мирных жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в результате артобстрелов.