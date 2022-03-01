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Описано будущее российского спорта в условиях санкций

Депутат Свищев назвал санкции против спорта России невыгодными международным федедациям

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Ограничения, коснувшиеся российских спортсменов, временные, считает председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. Он объяснил, что они не выгодны ни большому спорту, ни бизнесу, ни политике. Будущее российского спорта в условиях санкций он описал в разговоре с «Лентой.ру».

«Ни одной из международных федераций невыгодно потерять такую мощную страну как Россия. Россия является одним из самых мощных драйверов развития спорта. Это лучшие, самые красивые и хорошо организованные соревнования, это и одни из самых сильных атлетов в мире. Самый огромный рынок для спортивной индустрии — российский, он все-таки насчитывает 150 миллионов человек, поэтому так взять и поступить с нами спортивная общественность могла лишь под давлением мировых монстров. Ничего страшного, на то мы и спортсмены, выдержим, выстоим, переживем этот момент», — поделился депутат.

Развитие спорта

Несмотря на отстранение от международных соревнований, российский спорт продолжит развиваться, отметил он. По словам Свищева, сегодня успешно состоялась коллегия с участием представителей Администрации президента и Олимпийского комитета, в ходе которой был четко определен вектор развития. Также темами встречи стали подготовка бюджета к следующему году и строительство новых спортивных объектов.

Будем развивать массовый спорт, будем развивать спорт высших достижений, будем проводить соревнования с теми странами, с теми спортсменами, которые захотят приехать в Россию, не побояться. Не все же спортсмены согласны со своими федерациями, со своими странами, многие понимают, что нужно тренироваться и бороться именно с россиянами, а не с представителями стран, которые не показывают результата, биться надо честно, на равных правах

Дмитрий Свищевпредседатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту

Ранее стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Санкции коснутся фигурного катания, конькобежного спорта и шорт-трека.

28 февраля Международный олимпийский комитет рекомендовал федерациям лишить атлетов из России и Белоруссии права участвовать в соревнованиях на фоне проведения специальной операции в Донбассе. При этом спортсмены смогут выступать в нейтральном статусе.

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал, что в ведомстве идет работа по минимизации ущерба от санкций против отечественных атлетов.

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Екатерина Смирная
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