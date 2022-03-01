В Минспорта рассказали о планах по минимизации ущерба от санкций

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал, что в ведомстве идет работа по минимизации ущерба от санкций против отечественных атлетов. Его слова приводит РИА Новости.

«Те поручения, которые дал президент, будут выполнены. Мы начали ежечасную работу с федерациями по минимизации рисков срыва календаря и неучастия наших спортсменов в международных соревнованиях», — заявил Матыцин. Глава Минспорта добавил, что выделенные за четвертый квартал 3,4 миллиарда рублей планируют направить на детско-юношеский спорт, а также на проведение мероприятий.

Ранее стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Санкции коснутся фигурного катания, конькобежного спорта и шорт-трека.

28 февраля Международный олимпийский комитет рекомендовал федерациям лишить атлетов из России и Белоруссии права участвовать в соревнованиях на фоне проведения специальной военной операции в Донбассе. При этом спортсмены смогут выступать в нейтральном статусе.