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Блогерша месяцами наращивала ресницы вопреки аллергии и показала последствия

Блогерша нарастила ресницы и показала покрасневшие и опухшие от аллергии на клей глаза

Фото: @stasiapolitis / TikTok

Женщина на протяжении долгого времени ходила на наращивание ресниц в салон красоты вопреки аллергической реакции и показала страшные последствия процедуры. На опубликованное в TikTok-видео обратили внимание в The Sun.

На размещенных кадрах Анастасия (Anastasia) объяснила, что страдает от аллергии на клей для искусственных ресниц. Несмотря на это, героиня материала делала наращивание на протяжении нескольких месяцев, поскольку считала себя более красивой после посещения специалиста.

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По словам блогерши, во время последнего сеанса она почувствовала неприятные ощущения в области век. Юзерша прикрепила фото, на котором видно, что кожа вокруг ее глаз покраснела, опухла и воспалилась. Женщина заверила, что после этого случая все же решила отказаться от наращивания.

«Взросление означает осознание того, что эти ресницы были уродливыми», — подписала Анастасия пост, который стал вирусным и набрал 1,4 миллиона просмотров и 64,2 тысячи лайков. Пользователи сети поддержали автора ролика в комментариях под публикацией. «Боже, как страшно! Не делай больше так с собой», «У меня было тоже самое, я чувствую твою боль», «Хорошо, что ты отказалась от наращивания», «Наращивание ресниц — это дьявольская процедура», — писали они.

В январе девушка попала в больницу из-за наращенных на слизистую глаза ресниц. Пользовательница Рози Калина (Rosie Kalina) объяснила, что решила нарастить ресницы у местного мастера. По ее словам, во время сеанса специалист случайно приклеил искусственные волоски на слизистую глаза вместо века, из-за чего у нее началось раздражение.

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Таисия Косинцева
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