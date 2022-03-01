Стилист назвала подходящую для любой фигуры пару джинсов

Редактор модного портала Who What Wear назвала пару джинсов популярного бренда, которые подойдут для женщин с любым типом фигуры. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Стилист Эмили Доуз рассказала о модели Rowe из органического хлопкового денима в ассортименте шведского бренда Weekday. Она подчеркнула, что высокая посадка джинсов в комбинации с широкими штанинами визуально удлинит ноги владелицы. Кроме того, марка предусмотрела возможность подобрать длину штанин под рост человека, а также 28 вариантов расцветки для этой модели.

«Эта вещь выглядит брендовой благодаря продуманному дизайну и современному крою, а классическая жесткая ткань не отличает ее от известной пары винтажных Levi’s. (…) В дизайне есть намек на минималистичный стиль конца 1990-х — начала 2000-х, который свеж и актуален сегодня», — пояснила Доуз.

Помимо этого, эксперт отметила, что джинсы универсальны и подходят как для дневной прогулки, так и для вечернего выхода. По ее словам, эти джинсы можно полностью адаптировать под любой стиль.

Ранее в феврале жительницы Великобритании перечислили основные проблемы, с которыми они сталкиваются при попытке найти идеальные джинсы. Среди них оказались неподходящие крой и длина штанин. Согласно исследованию компании OnePoll, 46 процентов респонденток назвали брюки из денима самой сложной вещью для поиска в магазинах.