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Грузия отреагировала на решение Зеленского отозвать посла

Лидер партии «Грузинская мечта» Кобахидзе отреагировал на решение Украины отозвать посла
Ираклий Кобахидзе

Ираклий Кобахидзе. Фото: Александр Имедашвили / РИА Новости

В Грузии лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе отреагировал на решение президента Украины Владимира Зеленского отозвать посла, передает РИА Новости.

Он назвал это печальным решением. «Украина находится в сложной ситуации, и было бы неправильно критиковать ее. Мы все уважаем. Но мы должны зафиксировать, что это решение неприемлемое и неоправданное», — сказал Кобахидзе.

Председатель партии подчеркнул, что Тбилиси выражал поддержку Киеву на всех возможных международных платформах.

1 марта Зеленский заявил об отзыве послов из Грузии и Киргизии. «Немедленно отзываем посла из Грузии за преграды для добровольцев, которые хотят нам помочь, за неморальную позицию по отношению к санкциям», — пояснил он.

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Алевтина Запольская
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