Шойгу заявил об использовании Украиной мирных граждан в качестве живого щита

Украинская сторона в ходе боевых действий использует мирных граждан в качестве живого щита. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу, пишет ТАСС.

По словам руководителя ведомства, украинские военные используют реактивные системы залпового огня, орудия, крупнокалиберные минометы, которые размещают во дворах жилых домов, около школ и детских садов.

Ранее во время оперативного совещания с членами Совбеза президент России Владимир Путин обратился к военнослужащим Украины и призвал их брать власть в свои руки. По словам главы государства, Вооруженным силам Украины нельзя допустить, чтобы неонацисты использовали детей, жен и членов семей военных в качестве «живого щита».

О начале проведения специальной военной операции по защите Донбасса стало известно ранним утром 24 февраля. Соответствующее решение принял президент России Владимир Путин. По его утверждению, данная мера стала ответом на просьбы о военной помощи, которые поступили от руководителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

