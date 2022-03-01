Райффайзенбанк отреагировал на информацию о возможном уходе из России

Райффайзенбанк рассматривает возможность ухода из России, заявили источники Reuters. По их данным, он может стать первым европейским банком, решившимся на такой шаг. Сам Райффайзенбанк отреагировал на информацию в своем Telegram и заявил, что готов бесперебойно обеспечивать доступность всех сервисов российским клиентам на основе действующего законодательства и распоряжений регулятора.

Райффайзенбанк является одним из крупнейших банков Центральной и Восточной Европы. Он пришел в Россию более тридцати лет назад. Работа банка в стране принесла ему 1,7 миллиарда долларов в прошлом году (почти треть чистой прибыли группы). Источник агентства заявил, что Райффайзенбанк может уйти из России и Украины, передав право собственности другому лицу, не сообщая подробностей. Он также думает, что возможна приостановка деятельности банка.

Источник Reuters заметил, что любое решение покинуть Россию должно быть согласовано с ЦБ, который может выдвигать собственные условия. Райффайзенбанк инвестировал 2,4 миллиарда евро в российскую дочернюю компанию, активы которой на конец прошлого года составляли 11,96 миллиарда евро.

Ранее стало известно, что Европейский союз обсуждает отключение от SWIFT семи российских банков, включая ВТБ. В ЕС также упомянули «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.