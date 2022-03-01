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Райффайзенбанк отреагировал на информацию о возможном уходе из России

Райффайзенбанк заявил, что готов бесперебойно обеспечивать доступность сервисов в России

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Райффайзенбанк рассматривает возможность ухода из России, заявили источники Reuters. По их данным, он может стать первым европейским банком, решившимся на такой шаг. Сам Райффайзенбанк отреагировал на информацию в своем Telegram и заявил, что готов бесперебойно обеспечивать доступность всех сервисов российским клиентам на основе действующего законодательства и распоряжений регулятора.

Райффайзенбанк является одним из крупнейших банков Центральной и Восточной Европы. Он пришел в Россию более тридцати лет назад. Работа банка в стране принесла ему 1,7 миллиарда долларов в прошлом году (почти треть чистой прибыли группы). Источник агентства заявил, что Райффайзенбанк может уйти из России и Украины, передав право собственности другому лицу, не сообщая подробностей. Он также думает, что возможна приостановка деятельности банка.

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Источник Reuters заметил, что любое решение покинуть Россию должно быть согласовано с ЦБ, который может выдвигать собственные условия. Райффайзенбанк инвестировал 2,4 миллиарда евро в российскую дочернюю компанию, активы которой на конец прошлого года составляли 11,96 миллиарда евро.

Ранее стало известно, что Европейский союз обсуждает отключение от SWIFT семи российских банков, включая ВТБ. В ЕС также упомянули «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.

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Платон Щукин
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