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Белый дом допустил введение запрета полетов российских самолетов над США

Представитель Белого дома Псаки не исключила закрытие неба над США для самолетов России

Фото: Globallookpress.com

Американское руководство не исключает введения запрета на использование российскими авиакомпаниями воздушного пространства США, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишет ТАСС.

Представитель администрации президента США уточнила, что пока решений по этому вопросу нет, но возможность принятия таких санкций допускается. «Без сомнений, есть целый спектр вариантов, которые остаются на рассмотрении. Это не снято с рассмотрения, но мне нечего объявить», — ответила она на вопрос журналистов. В случае принятия такого решения, небо над США для полетов российских авиакомпаний будет закрыто.

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Марина Совина
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