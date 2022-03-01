Белый дом допустил введение запрета полетов российских самолетов над США

Американское руководство не исключает введения запрета на использование российскими авиакомпаниями воздушного пространства США, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишет ТАСС.

Представитель администрации президента США уточнила, что пока решений по этому вопросу нет, но возможность принятия таких санкций допускается. «Без сомнений, есть целый спектр вариантов, которые остаются на рассмотрении. Это не снято с рассмотрения, но мне нечего объявить», — ответила она на вопрос журналистов. В случае принятия такого решения, небо над США для полетов российских авиакомпаний будет закрыто.

Ранее Европейский союз полностью закрыл воздушное пространство для российских самолетов. Данное решение касается как пассажирских воздушных судов, так и частных бизнес-джетов. Ограничение будет действовать во всех странах Евросоюза.

24 февраля Россия начала спецоперацию в Донбассе после того, как власти в Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР) рассказали о геноциде.