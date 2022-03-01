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Среда обитания

Стройотрасль назвали спасением для российской экономики

Глава общественного совета при Минстрое: стройотрасль поможет восстановить экономику
Сергей Степашин

Сергей Степашин. Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Строительная отрасль поможет восстановить российскую экономику. Об этом заявил глава общественного совета при Минстрое Сергей Степашин, сообщает «РИА Новости».

Стройотрасль может стать спасением для экономики, так как, по словам Степашина, кризисы 2008 и 2014 годов уже подготовили ее к работе в сложных условиях. «Я абсолютно убежден, что в этой конкретной непростой ситуации именно строительство может сыграть решающую роль в подъеме нашей экономики и промышленности», — заявил Степашин.

Основной проблемой для строительства в 2021 году аналитики называли рост стоимости стройматериалов. На фоне западных санкций цены на ресурсы могут продолжить расти, о чем сообщили участники рынка. С марта производители строительных материалов собираются повысить цены на свои товары на 20-30 процентов.

В правительстве уже разрабатывают план предотвращения возможного обвала стройрынка, о чем сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин. По словам чиновника, меры включают в себя в том числе поддержку жилищного строительства и сокращение инвестиционного строительного цикла.

Нина Ташевская
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