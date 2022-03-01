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Зеленский заявил о блокировании всех крупных городов Украины

Владимир Зеленский сообщил, что все крупные города Украины заблокированы

Кадр: Reuters

Все крупные города Украины заблокированы в результате российской операции. Об этом сообщил президент республики Владимир Зеленский, сообщает РИА Новости.

Свое заявление украинский лидер сделал во время видеообращения к Европейскому парламенту. В это же время он призвал депутатов дать стране гарантии, что она наверняка окажется в Евросоюзе.

«Мы боремся за право стать полноправными членами Европы. (...) Докажите, что вы вместе с нами, что вы нас не отпускаете», — сказал Зеленский.

Ранее президент Украины прокомментировал итоги переговоров между представителями Москвы и Киева, которые состоялись 28 февраля на территории Белоруссии. «Пока у нас нет такого результата, который мы хотели бы получить», — отметил он.

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Алевтина Запольская
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