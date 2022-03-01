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Лукашенко с помощью указки показал расположение российских ракет в Белоруссии

Лукашенко назвал запуск российских ракет с территории Белоруссии превентивным ударом

Фото: Nikolai Petrov / Reuters

Российские войска осуществили запуск ракет с территории Белоруссии, чтобы предупредить удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по республике. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко, передает Sputnik в Telegram-канале.

«Нам передали информацию, что готовится удар по белорусской территории. Спасибо этим ребятам!» — рассказал Лукашенко. По его словам, за шесть часов до пуска украинских ракет с Украины поступило предупреждение о готовящемся нападении. Политик утверждает, что передал информацию российским войскам, и те нанесли превентивный удар по военным объектам Вооруженных сил Украины.

«Россияне нанесли удар по этим позициям. И больше мы их уже не видели», — добавил он. Лукашенко указкой показал на карте, что российские ракеты располагались в Белоруссии, недалеко от города Мозырь в Гомельской области. Кроме того, на карте видны другие элементы — расположение частей ВСУ и стрелки с территории России на Украину.

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Специальная операция России на Украине началась 24 февраля. Вооруженные силы России нанесли удар крылатыми ракетами по военным объектам ВСУ. По последним данным, на 1 марта уничтожено 1235 объектов военной инфраструктуры Украины, 43 пункта управления и узла связи ВСУ, 395 танков и бронированных боевых машин, 59 реактивных систем залпового огня, 179 орудий полевой артиллерии и минометов. Российские военные заявляют, что не наносят удары по гражданской и социальной инфраструктуре.

Минобороны России ранее впервые опубликовало кадры действий российского спецназа на Украине.

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Дмитрий Настасьев
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