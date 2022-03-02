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В Минобороны рассказали об ударах по объектам военной инфраструктуры Украины

В Минобороны России рассказали об уничтожении украинских военных объектов

Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины,
всего за время операции поражено 1533 объекта, сообщил «Ленте.ру» официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Вооруженные cилы Российской Федерации продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины. Всего за время операции поражено 1533 объекта, среди них: 54 пункта управления и узла связи ВСУ, 39 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", 52 радиолокационные станции», — сказал он.

Представитель военного ведомства сообщил, что ВС России уничтожили 47 самолетов на земле и 13 в воздухе, 484 танка и других боевых бронированных машин, 63 реактивных системы залпового огня, 217 орудий полевой артиллерии и минометов, 336 единиц специальной военной автомобильной техники и 47 беспилотных летательных аппаратов.

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Ранее Конашенков рассказал о взятии под контроль российских вооруженных сил украинского города Херсон. Он также отметил, что гражданская инфраструктура работает в обычном режиме.

24 февраля российский лидер Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Ее целью он назвал защиту людей от издевательств со стороны киевского режима, демилитаризацию и денацификацию Украины.

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Алина Гончарова
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