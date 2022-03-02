В Минобороны рассказали об ударах по объектам военной инфраструктуры Украины

Вооруженные силы (ВС) России продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины,

всего за время операции поражено 1533 объекта, сообщил «Ленте.ру» официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Вооруженные cилы Российской Федерации продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины. Всего за время операции поражено 1533 объекта, среди них: 54 пункта управления и узла связи ВСУ, 39 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", 52 радиолокационные станции», — сказал он.

Представитель военного ведомства сообщил, что ВС России уничтожили 47 самолетов на земле и 13 в воздухе, 484 танка и других боевых бронированных машин, 63 реактивных системы залпового огня, 217 орудий полевой артиллерии и минометов, 336 единиц специальной военной автомобильной техники и 47 беспилотных летательных аппаратов.

Ранее Конашенков рассказал о взятии под контроль российских вооруженных сил украинского города Херсон. Он также отметил, что гражданская инфраструктура работает в обычном режиме.

24 февраля российский лидер Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Ее целью он назвал защиту людей от издевательств со стороны киевского режима, демилитаризацию и денацификацию Украины.

