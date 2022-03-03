Вирусолог прокомментировал отмену ковид-сертификатов в Москве

Отмена ковид-сертификатов в Москве и других ограничений не означает конец пандемии. Так действия столичного правительства прокомментировал вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, его слова приводит News.ru.

По мнению специалиста, отмена ограничений дала людям возможность самостоятельно соблюдать противоэпидемиологические меры и пытаться защититься самим. Он отметил, что гражданам необходимо вакцинироваться, носить маски в общественных местах, соблюдать дистанцию, а также мыть руки.

«Реально говорить о том, что эпидемия кончилась, конечно, нельзя. Но учитывая ситуацию... Это перекладывается на людей, они должны сами соблюдать противоэпидемиологические меры. Они могут не соблюдать, если не хотят, эпидемия и в таких условиях кончится, только умрет больше людей», — заявил Альтштейн.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин подписал указ об отмене системы COVID-сертификатов и домашнего режима для пожилых граждан. В свою очередь в оперштабе отметили, что ношение масок в Москве остается обязательным условием при посещении общественных мест.