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Российскую учительницу изнасиловали в такси

В Химках таксист изнасиловал 24-летнюю учительницу химии

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Химках таксист изнасиловал 24-летнюю россиянку, которая работает учительницей химии в одной из школ Подмосковья. Об этом сообщает KP.RU.

Девушка рассказала полицейским, что несколько дней назад заказала такси из Химок. К ней приехала бело-желтая Hyundai, учительница села в автомобиль, и водитель начал поездку. Однако через некоторое время мужчина свернул с маршрута в безлюдное место и остановился.

Затем он перелез на заднее сиденье и начал приставать к пострадавшей, применяя физическую силу. После изнасилования пассажирке удалось выбежать из автомобиля, однако номер машины она не смогла запомнить из-за стресса. В данный момент сотрудники правоохранительных органов разыскивают таксиста.

Ранее стало известно, что пьяный житель Великого Новгорода пытался изнасиловать 16-летнюю школьницу в полном людей городском автобусе. Когда кондуктор остановил автобус, пассажиры вытолкнули мужчину на тротуар.

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Никита Абрамов
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