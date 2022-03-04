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Биолог перечислила главные ошибки при выборе теста на COVID-19

Биолог Баранова заявила, что тесты с забором крови не подходят для выявления COVID-19

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

При выборе теста на COVID-19 люди часто допускают ошибки, главные из них в своем Telegram-канале перечислила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова.

Тесты, предназначенные для забора крови, не подойдут для выявления в организме коронавируса, отметила профессор. Нужно использовать только тесты для забора материала из горла и носа. Также зачастую люди берут тесты на IgM и на вакцину, а этого делать нельзя. Биолог пояснила, что следует выбирать только тест на антиген коронавируса. Также она считает важным приобретать тесты, валидированные на омикрон-штамм коронавируса. Все крупные производители уже сделали это, заверила Баранова.

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Лучше всего остановить свой выбор на тестах с круглой щеткой для забора из горла, считает Баранова. В случае если такую найти не удалось, можно повторно взять мазок из носа той же палочкой, что и из горла. Притом тест из горла ни в коем случае нельзя делать после еды и напитков, особенно кислых, добавила биолог.

Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов объяснил разницу между результатами экспресс- и ПЦР-тестов.

По словам специалиста, ПЦР-тест считается более точным, однако для выявления коронавируса в организме достаточно и экспресса. В случае если ПЦР-тест показал отрицательный результат при положительном экспресс-тесте, то это может быть связано со сроками хранения мазка.

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Анна Щербакова
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