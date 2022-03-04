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В Грузии начали собирать кровь для Украины

Минздрав Грузии начал собирать кровь для граждан Украины

Фото: Евгений Зайцев / Коммерсантъ

Министерство здравоохранения Грузии начало собирать кровь для граждан Украины. Об этом заявили в ведомстве, пишет ТАСС.

В Минздраве сообщили о начале регистрации для желающих сдать кровь, чтобы помочь украинским гражданам. Всем заинтересованным лицам предложили позвонить на горячую линию или пройти регистрацию на специальном сайте.

В ведомстве добавили, что после этого с донором свяжутся представители Минздрава и расскажут, в каком месте можно будет сдать кровь. Там также отметили, что полученный биоматериал будет направлен на Украину в качестве гуманитарной помощи.

Ранее председатель правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе сообщил, что власти республики не допустят прямого подключения государства к конфликту на Украине. До этого глава грузинского МИД Давид Залкалиани заявил, что в Тбилиси не намерены вводить новые санкции в отношении Москвы, и добавил, что руководство страны выступает против повторения войны 2008 года.

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Алевтина Запольская
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