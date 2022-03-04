В ОП отреагировали на призыв сенатора США к убийству президента России

Член Общественной палаты России (ОП) Максим Григорьев заявил, что подготовил письмо в Генпрокуратуру с просьбой завести уголовное дело на сенатора США Линдси Грэма, который призвал к убийству президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, ни для кого не секрет, что страны США и Европы активно помогают украинским силам вести боевые действия против российской армии и поставляют вооружение чтобы убивать российских солдат.

«Однако только что были абсолютно недопустимые действия. Сенатор Линдси Грэм прямо призвал к убийству нашего президента. Я прямо сейчас отправляю письмо генпрокурору Краснову что это высказывание содержит преступления — угрозу к убийству и публичные призывы к террористической деятельности, и прошу Генпрокуратуру РФ завести уголовное дело», — заявил член ОП и отметил, что письмо уже подписано.

Григорьев отметил, что высказывание сенатора содержит признаки преступлений по статье 119 УК РФ («Угроза убийством») и часть 2 статьи 205 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»).

Ранее на призыв сенатора ответили в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в крайне напряженной атмосфере не всем удается сохранять здравие ума, многие «едут рассудком».