В Грузии прокомментировали информацию о массовом наплыве россиян в страну

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили опроверг информацию о массовом наплыве в страну граждан России и заявил, что такие сообщения является частью дезинформации. Об этом пишет портал «Новости — Грузия».

«Этот вопрос, а также массовый приток граждан из России — это тоже часть дискредитационной кампании, которая ведется против власти. Именно это заставляет нас задаться вопросом, почему такая информация распространяется так часто», — прокомментировал он.

Также Папуашвили отметил, что сухопутную границу между странами пересекают в основном грузовые машины.

Ранее в марте Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила об ажиотажном спросе на авиабилеты за рубеж с вылетом в ближайшие дни. По словам экспертов, это связано с опасениями о возможном закрытии границ на въезд и выезд из страны. «Многие клиенты готовы платить в прямом смысле любые деньги, чтобы улететь за рубеж с билетом в один конец», — отметили эксперты.