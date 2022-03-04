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В Грузии прокомментировали информацию о массовом наплыве россиян в страну

Спикер парламента Грузии опроверг информацию о массовом наплыве россиян в страну
Шалва Папуашвили

Шалва Папуашвили. Кадр: 24 на 7 / YouTube

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили опроверг информацию о массовом наплыве в страну граждан России и заявил, что такие сообщения является частью дезинформации. Об этом пишет портал «Новости — Грузия».

«Этот вопрос, а также массовый приток граждан из России — это тоже часть дискредитационной кампании, которая ведется против власти. Именно это заставляет нас задаться вопросом, почему такая информация распространяется так часто», — прокомментировал он.

Также Папуашвили отметил, что сухопутную границу между странами пересекают в основном грузовые машины.

Ранее в марте Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила об ажиотажном спросе на авиабилеты за рубеж с вылетом в ближайшие дни. По словам экспертов, это связано с опасениями о возможном закрытии границ на въезд и выезд из страны. «Многие клиенты готовы платить в прямом смысле любые деньги, чтобы улететь за рубеж с билетом в один конец», — отметили эксперты.

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Мария Гейн
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