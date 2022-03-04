Египетская авиакомпания отменила все рейсы в Москву

Египетская авиакомпания Egypt Air отменила все рейсы в Москву до 10 марта из-за проблем со страховкой полетов со стороны Европы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление компании.

«Полеты EgyptAir в Москву временно отменены — ориентировочно до 10 марта», — говорится в сообщении перевозчика. Отмечается, что решение было принято из-за возникшей необходимости повторного перезаключения страховых контрактов, а также отказа некоторых европейских сторон страховать рейсы в Москву и обратно на фоне событий на Украине.

При этом в компании добавили, что в настоящее время прилагают все усилия для решения возникшей проблемы и возобновления полетов в кратчайшие сроки.

С 28 февраля европейские страны закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов на фоне спецоперации на Украине. В качестве ответной меры российские власти ограничили полеты для авиакомпаний 36 стран.

