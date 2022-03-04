В Госдуме назвали блокировку Facebook наукой для других иностранных IT-гигантов

Депутат Госдумы, глава комитета по информационной политике Александр Хинштейн прокомментировал блокировку социальной сети Facebook в России. Его слова передает ТАСС.

Хинштейн назвал ограничение доступа к соцсети «наукой для других иностранных IT-гигантов». По его словам, российские власти долго пытались убедить Facebook навести порядок и остановить беспорядочный поток фейков.

4 марта Роскомнадзор принял решение о блокировке социальной сети Facebook в России. Такие меры были приняты из-за ограничения доступа к российским СМИ. В последние дни доступ был ограничен к аккаунтам телеканала «Звезда», агентства РИА Новости, Sputnik, Russia Today, а также изданий «Лента.ру» и «Газета.ру».