Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Госдуме назвали блокировку Facebook наукой для других иностранных IT-гигантов

Депутат Хинштейн: российские власти долго пытались убедить Facebook навести порядок
Александр Хинштейн

Александр Хинштейн. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Депутат Госдумы, глава комитета по информационной политике Александр Хинштейн прокомментировал блокировку социальной сети Facebook в России. Его слова передает ТАСС.

Хинштейн назвал ограничение доступа к соцсети «наукой для других иностранных IT-гигантов». По его словам, российские власти долго пытались убедить Facebook навести порядок и остановить беспорядочный поток фейков.

4 марта Роскомнадзор принял решение о блокировке социальной сети Facebook в России. Такие меры были приняты из-за ограничения доступа к российским СМИ. В последние дни доступ был ограничен к аккаунтам телеканала «Звезда», агентства РИА Новости, Sputnik, Russia Today, а также изданий «Лента.ру» и «Газета.ру».

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Samsung остановила экспорт своей продукции в Россию
Звание Героя России присвоили полковнику Бернгарду за действия на Украине
Москвичи вспомнили продажу «заряженной» воды
В «Роскосмосе» рассказали о борьбе с кибератаками
Россиянка побывала в Турции и удивилась не знающим английского соотечественникам
Белорусские паралимпийцы уехали из Пекина
Блогерша рассказала о страшной боли на сеансе лазерной эпиляции
Дерматолог предупредила о риске обострения кожных заболеваний после коронавируса
Чехия собралась выплачивать украинским беженцам по 200 евро ежемесячно
Транспортное средство повредило газопровод в Белгородской области
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.