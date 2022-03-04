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Минобороны сообщило о подготовке провокации националистами в Харькове

В Минобороны сообщили, что украинские националисты в Харькове готовят провокацию

Фото: Ukrainian Armed Forces / Reuters

В Харькове украинскими националистами готовится провокация с участием западных журналистов. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, на улице Жилярди Киевского района в частном секторе между домами располагаются реактивные системы залпового огня. Местным жителям, а также детям националисты запрещают покидать свои дома, добавил Конашенков.

В настоящее время установки готовы к обстрелу подразделений российских вооруженных сил, находящихся вне города, а целью провокации является вызов ответного огня российской артиллерии по жилому сектору Харькова, утверждает Конашенков. «Все это планируется снимать на камеры с последующей передачей съемок западным журналистам», — рассказал представитель Минобороны.

Ранее в министерстве обороны сообщили, что украинская диверсионная группа попыталась совершить провокацию на территории, примыкающей к Запорожской АЭС. Так, в ночь на 4 марта диверсанты напали на мобильный патруль Росгвардии. По данным ведомства, огневые точки были подавлены ответным огнем со стороны российского патруля.

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Сергей Истомин
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