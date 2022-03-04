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Минобороны назвало число удерживаемых на Украине иностранцев

Минобороны заявило, что свыше 7,5 тысячи иностранцев удерживают как заложников на Украине

Фото: Lyaxander / ТАСС

Свыше 7,5 тысячи иностранцев удерживают в городах Украины как заложников. Такое число назвал начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев, сообщает РИА Новости.

Мизинцев ранее отмечал, что украинские националисты не дают эвакуироваться из Харькова более чем 6000 иностранных граждан.

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По сведениям генерал-полковника, в городе находятся более 3000 граждан Индии, 2,7 тысячи выходцев из Вьетнама и 202 гражданина Китая. Около 1000 иностранцев остаются в городах Сумы и Чернигов.

В четверг, 3 марта, Организация Объединенных Наций сообщила, что Украину за неделю покинуло более миллиона человек.

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Анна Щербакова
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