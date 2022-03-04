Стало известно место координации отправляющихся на Украину наемников

Стало известно место координации отправки на Украину иностранных наемников, желающих воевать с Россией. По данным EUobserver, это происходит в украинском посольстве в Брюсселе, передает ТАСС.

Как сообщают СМИ, первая группа из семи мужчин уже выехала к польско-украинской границе, чтобы присоединиться к интернациональному легиону территориальной обороны. Еще 18 человек готовятся отправиться на Украину в ближайшие дни.

Отмечается, что в посольство поступило уже 70 запросов на присоединение к легиону. Заявки подают добровольцы из Бразилии, Франции, Грузии, Италии, Латвии, Люксембурга, Марокко и Швеции. Некоторые из них имели опыт участия в боевых действиях.

EUobserver со ссылкой на Министерство иностранных дел Бельгии сообщает, что «предоставленная добровольцам возможность путешествовать» никак не нарушает обещания НАТО держаться подальше от боевых действий. «Наш совет ясен: не посещайте Украину с какой-либо целью или по какой-либо причине из-за обстановки в плане безопасности», — подчеркнули в МИД.

27 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил о создании в стране интернационального легиона, который будет состоять из иностранных добровольцев. Для тех, кто готов участвовать в боевых действиях, Киев ввел безвизовый режим.