Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Названы главные нарушения в московских домах

Мосжилинспекция выяснила, что основные нарушения в домах связаны с ненадлежащим ремонтом

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В 2021 году сотрудники Государственной жилищной инспекции Москвы чаще всего наказывали нарушителей за ненадлежащий ремонт в домах. Главные проблемы столичных зданий назвали в пресс-службе надзорного органа, пишет РИА Новости.

Специалисты отметили, что на несоблюдение управляющими организациями требований к содержанию общего имущества в многоквартирных домах пришлось 52 процента из 15 тысяч постановлений об административных правонарушениях. Среди частых проблем в московских домах в Мосжилинспекции также указали захламление подвалов, негерметичные трубы, неработающее освещение, плохое состояние лифтов, неисправные оконные заполнения на лестничных клетках подъездов, а также засоры мусоропроводов.

Материалы по теме:
К падению готова. Москве предрекли снижение цен на квартиры. Когда в столице начнется распродажа жилья?
К падению готова.Москве предрекли снижение цен на квартиры. Когда в столице начнется распродажа жилья?
2 февраля
Нам чужого надо. Россияне все чаще выбирают съемные квартиры. Почему в 2022 году им придется платить за них еще больше?
Нам чужого надо.Россияне все чаще выбирают съемные квартиры. Почему в 2022 году им придется платить за них еще больше?
7 января

По данным надзорного органа, к ответственности за неисправность лифтового оборудования в 2021 году привлекли ООО «ПИК-Комфорт». Среди нарушителей также оказались УК «Свитхом» и ООО «Юнисервис». Кроме того, Мосжилинспекция наказывает виновных лиц, допускающих самовольную перепланировку помещений в доме, — в 2021 году на долю таких постановлений пришлось 26 процентов.

В феврале сотрудники Мосжилинспекции выявили незаконную перепланировку в двух квартирах в московских районах Тропарево-Никулино и Крюково. Собственники обоих объектов самовольно объединили кухню с лоджией, демонтировав оконно-дверной блок. За это нарушителей привлекли к административной ответственности и потребовали вернуть недвижимости исходный вид.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Microsoft уйдет из России
В США представили новый беспилотник
Названы особенности кашля при омикроне
Россиянин получил год колонии за выколотый глаз хирурга-онколога
В Польше задержали «российского шпиона ГРУ» из Испании
Москвичи начали снимать квартиры с продажи
Израильский канал выдал истребитель из «Звездных войн» за разбившийся на Украине
В Госдуме назвали решение Microsoft уйти из России предсказуемым
Авиакомпания популярной кавказской страны увеличит число рейсов в Россию
Обнаружен новый вид стегозавров
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.