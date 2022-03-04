Названы главные нарушения в московских домах

В 2021 году сотрудники Государственной жилищной инспекции Москвы чаще всего наказывали нарушителей за ненадлежащий ремонт в домах. Главные проблемы столичных зданий назвали в пресс-службе надзорного органа, пишет РИА Новости.

Специалисты отметили, что на несоблюдение управляющими организациями требований к содержанию общего имущества в многоквартирных домах пришлось 52 процента из 15 тысяч постановлений об административных правонарушениях. Среди частых проблем в московских домах в Мосжилинспекции также указали захламление подвалов, негерметичные трубы, неработающее освещение, плохое состояние лифтов, неисправные оконные заполнения на лестничных клетках подъездов, а также засоры мусоропроводов.

По данным надзорного органа, к ответственности за неисправность лифтового оборудования в 2021 году привлекли ООО «ПИК-Комфорт». Среди нарушителей также оказались УК «Свитхом» и ООО «Юнисервис». Кроме того, Мосжилинспекция наказывает виновных лиц, допускающих самовольную перепланировку помещений в доме, — в 2021 году на долю таких постановлений пришлось 26 процентов.

В феврале сотрудники Мосжилинспекции выявили незаконную перепланировку в двух квартирах в московских районах Тропарево-Никулино и Крюково. Собственники обоих объектов самовольно объединили кухню с лоджией, демонтировав оконно-дверной блок. За это нарушителей привлекли к административной ответственности и потребовали вернуть недвижимости исходный вид.