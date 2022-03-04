Застрявшие за границей россияне описали ситуацию фразой «остались без денег»

Отечественные путешественники, которые застряли за границей из-за закрытия воздушного пространства для российских самолетов, описали ситуацию фразой «остались совсем без денег». Их истории публикует РИА Новости.

Так, один из туристов рассказал, что отправился с женой на отдых в Венгрию 21 февраля, поскольку давно мечтал о «европейских каникулах». Обратные билеты были приобретены на 28 февраля, однако рейс сначала перенесли, а затем вовсе отменили.

По его словам, в консульстве не помогли с размещением, посоветовав искать варианты самостоятельно. При этом в ведомстве сообщили, что вывозные рейсы будут, но конкретные даты пока неизвестны. «Ребята, летевшие с нами одним самолетом, сказали, что будут на лавочках спать. Может, конечно, и пошутили. Но ведь не секрет, что в отпуск многие едут на последние средства», — пожаловался путешественник и добавил, что для экономии на проживании они с женой вынуждены переезжать из отеля в отель, снимая номера на «последние деньги».

Другая соотечественница также рассказала, что ее рейс отменили и уже неделю она с сыном не может вернуться домой из Молдавии. «В консульстве мне посоветовали искать автобус через Европу. Я говорю: "У нас нет шенгена". — "Ну так сделайте"», — пересказывает разговор с дипломатами россиянка.

Женщина отметила, что из-за закрытия неба самым дешевым вариантом возвращения на родину для них остаются рейсы из Румынии с пересадкой в Стамбуле. «Но стоят билеты от ста тысяч рублей — у нас таких денег нет. Плюс ночь нужно провести в аэропорту Стамбула, очень неудобная стыковка между рейсами», — сказала она.

В гостиницу, по словам россиянки, въехать почти нереально — отели взвинтили цены. «Номер — от семи тысяч рублей, хотя еще неделю назад было раза в три дешевле. На еду тоже уходит много: сосиски, например, продают по 400-600 рублей за шесть штук», — высказалась женщина.

Ранее в феврале власти Болгарии пообещали помочь вернуться на родину отечественным путешественникам, застрявшим в стране из-за ситуации на Украине. В настоящее время в Болгарии находится до 3,5 тысячи россиян, среди которых есть как организованные туристы, так и самостоятельные.

С 28 февраля Европейский союз полностью закрыл воздушное пространство для российских самолетов. Соответствующее решение приняли главы МИД ЕС в воскресенье, 27 февраля.