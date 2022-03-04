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Раскрыты действия OneWeb после санкций «Роскосмоса»

SpaceNews: OneWeb в качестве альтернативы «Союза-2» рассматривает ракету Ariane 5

Фото: Roscosmos / Reuters

Издание SpaceNews раскрыло действия компании OneWeb после санкций, введенных «Роскосмосом», которые предполагают запрет на использование российских ракет для запуска британских спутников.

В публикации говорится, что в OneWeb для запуска оставшихся 220 космических аппаратов в качестве альтернативы российским носителям рассматривают другие — американские, европейские, индийские и японские ракеты.

«Но в первую очередь мы указываем на Ariane 5 и говорим, что вы (европейский пусковой оператор Arianespaceприм. «Ленты.ру») все еще должны нам несколько запусков», — сказал глава OneWeb по связям с правительством Крис Маклафлин.

Отмечается, что OneWeb на российских ракетах «Союз-2» успела запустить 428 из 648 запланированных спутников. До конца августа планировалось провести еще минимум пять пусков носителей с космическими аппаратами.

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4 марта глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин поручил отменить запуск ракеты «Союз-2» с британскими спутниками связи OneWeb с космодрома Байконур.

3 марта Рогозин заявил, что если Россия 4 марта до 21:30 мск не получит гарантий, что запускаемые британские космические аппараты OneWeb не будут использоваться в военных целях Европой и США, то ракета «Союз-2», установленная на стартовом столе на космодроме Байконур, будет убрана.

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Иван Потапов
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