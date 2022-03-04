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В «Вашингтоне» рассказали о «невероятном давлении» на Овечкина

Генменеджер «Вашингтон Кэпиталс» Маклеллан: мы пытаемся поддержать Овечкина

Фото: Geoff Burke-USA TODAY Sports / Reuters

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Брайан Маклеллан рассказал о состоянии нападающего клуба Александра Овечкина. Его слова приводит NBC Sports.

«Из-за своего статуса он попал в сложную ситуацию, которую, я не уверен, что он полностью осмыслил. Он принимает все близко к сердцу. Я думаю, на него оказывается невероятное давление», — заявил Маклеллан. Он добавил, что команда пытается поддержать спортсмена, так как на него давят и из России, и из США.

28 февраля НХЛ объявила, что приостанавливает сотрудничество с партнерами из России. Также канадский производитель экипировки CCM прекратил партнерские отношения с Овечкиным.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018-м хоккеист вместе с командой завоевал Кубок Стэнли. В 2017-м спортсмен объявил в Instagram о создании движения в поддержку президента России Владимира Путина, которое получило название Putin Team.

Анастасия Борисова
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