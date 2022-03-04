Инфекционист спрогнозировал большую продолжительность пандемии COVID-19

Врач-инфекционист Евгений Тимаков в беседе с РИА Новости заявил, что в ближайшие годы вряд ли стоит ждать объявления о завершении пандемии коронавирусной инфекции. Он спрогнозировал ее большую продолжительность, сравнивая ее со схожими пандемиями.

«В ближайшие несколько лет точно не настанет день, когда ВОЗ объявит о завершении пандемии», — рассказал медик.

По его словам, пандемия туберкулеза, с которой человечество борется уже долгое время, до сих пор никуда не делась. Тоже самое и с пандемией COVID-19 — уровень заболеваемость будет расти и падать, однако вирус не исчезнет, объяснил специалист.

Ранее заместитель президента Российской академии образования, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса в России. По его мнению, эпидемический процесс стал идти на спад благодаря популяционному иммунитету.