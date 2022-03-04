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Windows 11 защитят от вредоносных приложений

В Windows 11 появилась защита от опасных программ

Фото: Unsplash

В Windows 11 добавили встроенную функцию защиты системы от вредоносных приложений. Об этом сообщает издание BGR.

О появившейся опции рассказали первые пользователи тестовой сборки ОС от Microsoft. Функция под названием Smart App Control (SAC) анализирует работу программ и при необходимости активирует защитные механизмы. «SAC — это новая функция безопасности для Windows 11, которая блокирует ненадежные или потенциально опасные приложения», — отметили представители Microsoft.

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Журналисты указали, что в системах Windows присутствует встроенная утилита SmartScreen, которая анализирует сетевой трафик и скачанные файлы. Считается, что Smart App Control будет дополнять существующую систему защиты. «SmartScreen хоть и была полезна, но имела дурную привычку блокировать файлы, которые мне действительно были нужны. Файлы, в которых не было злого умысла», — заключил автор материала.

Специалисты обратили внимание, что, в отличие от SmartScreen, опция Smart App Control не активирована по умолчанию. В настоящий момент функцией могут пользоваться только участники программы предварительной оценки Windows.

Также в тестовой сборке операционной системы появилась возможность привязки банковской карты для оплаты цифровых услуг и подключения Android-смартфона на этапе установки системы.

В конце февраля в Windows 11 добавили режим эффективности, ускоряющий работу системы. По словам специалистов, новая опция будет полезна владельцам ноутбуков и старых компьютеров, отличающихся низкой производительностью.

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Андрей Ставицкий
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