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Декан Самарского ГАУ попался на взятке за диплом

Полиция задержала декана Самарского университета за взятку от студента

Фото: Кирилл Кухмарь / Коммерсантъ

Декан Самарского государственного аграрного университета (ГАУ) попался на взятке от студента. Об этом «Ленте.ру» в пятницу, 4 марта, сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

По данным ведомства, декан, работающий на факультете повышения квалификации и дополнительного образования, получил 40 тысяч рублей в своем кабинете. За эту сумму он должен был составить диплом о прохождении обучения по программе подготовки водителей транспорта категории «В» и «С» юноше, который на самом деле никакого обучения не проходил. 49-летнего декана задержали сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Кинельский», возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что бывший ректор и президент Ухтинского университета (УГТУ) Николай Цхадая был приговорен к девяти годам колонии и оштрафован на 25,5 миллиона рублей за взятки. Нанесенный действиями мужчины ущерб оценили в 58 миллионов рублей: более 56 из них выплачено подконтрольным ректору лицам в качестве дивидендов.

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Леонид Микуляк
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