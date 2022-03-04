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Минобороны заявило о потере Киевом способности управлять областями

В Минобороны заявили, что Киев почти полностью утратил способность управлять областями

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Киев почти полностью потерял способность управлять администрациями областей и районов Украины. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает ТАСС.

«Киевский режим практически полностью утратил способность управления администрациями областей и районов страны», — сказал он.

По словам Мизинцева, на данный момент администрации в городах и населенных пунктах страны лишены права заниматься мирным населением. Кроме того, они не могут решить социальные и бытовые вопросы.

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Никита Абрамов
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