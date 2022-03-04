Минобороны заявило о потере Киевом способности управлять областями

Киев почти полностью потерял способность управлять администрациями областей и районов Украины. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает ТАСС.

«Киевский режим практически полностью утратил способность управления администрациями областей и районов страны», — сказал он.

По словам Мизинцева, на данный момент администрации в городах и населенных пунктах страны лишены права заниматься мирным населением. Кроме того, они не могут решить социальные и бытовые вопросы.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

28 февраля Россия и Украина провели первый этап переговоров. Они начались примерно 14:00 по московскому времени и продлились около пяти часов. Второй раунд переговоров прошел 3 марта.