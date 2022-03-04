В России предупредили Европу о серьезном экономическом ударе

В ближайшие недели Европа столкнется с очень серьезной экономической угрозой на фоне санкций против России, так как они наносят большой ущерб и западным государствам, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко. В разговоре с «Лентой.ру» он предупредил европейские страны о серьезном экономическом ударе.

С Америкой наш торговый оборот составляет около 30 миллиардов долларов ежегодно, с той же Европой эта цифра около 500 миллиардов. И не нужно забывать, что мы переживали и переживаем пандемию. Рынки и так стагнировали, была большая нагрузка и на фермеров, и на производителей. А все ограничения и удорожание нефти, газа и всего остального, безусловно, нанесет очень серьезный удар по жителям европейских стран, который они почувствуют в ближайшие месяцы Денис Кравченко первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике

Западные партнеры одумаются и вернутся на российский рынок, поскольку он достаточно большой, заметил Кравченко. «Я все-таки смею предположить, что эта ситуация не навсегда и не на какой-то продолжительный период. Я очень надеюсь, что здравый смысл возобладает», — заключил он.

Западные страны ввели против России санкции после начала спецоперации на Украине. Меры коснулись не только персоналий, но и государственных компаний.