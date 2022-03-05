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Спорт

Менеджер Махачева отреагировал на выпад Макгрегора в сторону россиянина

Менеджер бойца UFC Ислама Махачева ответил Конору Макгрегору словами «ты под кокаином»

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Менеджер российского бойца смешанного стиля (MMA) Ислама Махачева Али Абдель-Азиз отреагировал на оскорбительный выпад ирландца Конора Макгрегора в сторону своего клиента. Пост доступен в Twitter.

По словам менеджера российского спортсмена, Макгрегор якобы находится под воздействием кокаина. «Махачев вынудит тебя сдаться еще в первом раунде», — ответил Абдель-Азиз.

4 марта Макгрегор заявил, что готов на поединок с Махачевым в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). При этом ирландец исказил фамилию российского спортсмена.

Макгрегор намерен вернуться к выступлениям в UFC летом. Ранее ирландец заявил, что согласен на схватку с действующим чемпионом организации в легком весе Чарльзом Оливейрой.

Махачева тренирует Хабиб Нурмагомедов, в поединке с которым Макгрегор уступил осенью 2018-го. Тогда россиянин впервые защитил пояс чемпиона UFC.

Николай Костюков
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