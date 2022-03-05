Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Эспаньол
2:0
Завершен
Хетафе
Испания - Примера|27-й тур
ЦСКА
1:0
Завершен
Нижний Новгород
Россия - Премьер-Лига|20-й тур
Локомотив
2:3
(ОТ)
Завершен
ЦСКА
КХЛ - плей-офф|1/4 финала - Запад. 3-й матч
Рома
1:0
Завершен
Аталанта
Италия - Серия А|28-й тур
Ливерпуль
1:0
Завершен
Вест Хэм Юнайтед
Англия - Премьер-лига|28-й тур
Спорт

Боец UFC отказался считать Чимаева монстром

Боец UFC Микель Перрейра считает, что Хамзат Чимаев не провел в UFC серьезного боя

Фото: Reuters

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Микель Перрейра признался, что не разделяет восторг фанатов вокруг шведа чеченского происхождения Хамзата Чимаева. Его слова приводит MMA Fighting.

Бразилец убежден, что Чимаев еще не встретил серьезную оппозицию в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). «Я не вижу того монстра, о котором все говорят. В схватке с Гилбертом Бернсом посмотрим, кто такой Чимаев. Допускаю, что он меня удивит, но он не лучше Бернса», — заявил он.

Чимаев должен сойтись в октагоне UFC с Бернсом на турнире организации 9 апреля. Пока чеченец не потерпел ни единого поражения в карьере.

Чимаев провел четыре схватки в UFC и одержал четыре досрочных победы. В своем последнем поединке он вынудил сдаться китайца Ли Цзинляна. Всего на счету Чимаева десять побед в десяти поединках. Боец — уроженец Чечни.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
На Украине подтвердили гибель члена киевской делегации на переговорах с Россией
США решили подготовить план на случай изгнания Зеленского
Россиянам назвали альтернативы сервисам Booking и Airbnb
Сбер перечислил принимающие карты «Мир» страны
Юрист рассказала о возможности снижения зарплаты сотрудникам компаний
Сбер разъяснил дальнейшую работу карт Visa и MasterCard
Mastercard объявила о приостановке операций в России
В России спрогнозировали рост цен на цветы к 8 марта
Вучич объяснил поддержку резолюции в ООН по операции России на Украине
Visa объявила о приостановке работы в России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.