Боец UFC отказался считать Чимаева монстром

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Микель Перрейра признался, что не разделяет восторг фанатов вокруг шведа чеченского происхождения Хамзата Чимаева. Его слова приводит MMA Fighting.

Бразилец убежден, что Чимаев еще не встретил серьезную оппозицию в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). «Я не вижу того монстра, о котором все говорят. В схватке с Гилбертом Бернсом посмотрим, кто такой Чимаев. Допускаю, что он меня удивит, но он не лучше Бернса», — заявил он.

Чимаев должен сойтись в октагоне UFC с Бернсом на турнире организации 9 апреля. Пока чеченец не потерпел ни единого поражения в карьере.

Чимаев провел четыре схватки в UFC и одержал четыре досрочных победы. В своем последнем поединке он вынудил сдаться китайца Ли Цзинляна. Всего на счету Чимаева десять побед в десяти поединках. Боец — уроженец Чечни.