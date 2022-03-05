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Стала известна дата заседания СБ ООН по гуманитарной ситуации на Украине

Совет безопасности ООН проведет заседание по гуманитарной ситуации на Украине 7 марта

Фото: Carlo Allegri / Reuters

Заседание Совета безопасности ООН по гуманитарной ситуации на Украине состоится в понедельник, 7 марта. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, заседание намечено на 15:00 по московскому времени.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя осудил проект резолюции Совбеза ООН по операции в Донбассе и назвал его антироссийским, а также антиукраинским. Он выразил надежду, что ему не придется объяснить, почему Россия выступает против этого документа.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении спецоперации в Донбассе. Украинский лидер Владимир Зеленский объявил о введении на Украине военного положения и разрыве дипломатических отношений с российской стороной.

Ксения Назарова
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